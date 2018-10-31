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Potada gençlerin bileği bükülmüyor

Ankara U-18 Genç Erkekler Basketbol Ligi 1.

Kümede mücadele eden Mamak Belediyesi Genç Basketbol Takımı, Ankara Basketbol Takımı'nı 42-99 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Ligde beşinci maçını MEB Spor Salonu'nda oynayan Yeşil-Beyazlı gençler, böylelikle namağlup unvanını da korumayı başardı. Maçta rakibine 57 sayı fark atan gençlerde hedef geçen yıl olduğu gibi bu yılda şampiyon olmak.


Bu yılda ipi göğüsleyen takım olmak istiyoruz


Galibiyet serisinin devam edeceğine inandığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Bu yılda ipi göğüsleyen takım olmak istiyoruz. Nitekim gençlerimizde bu doğrultuda emin adımlarla ilerliyor. Bütün bu başarıların altında da tesisleşme, alt yapı ve organizasyon yatıyor. Kendilerini tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum” dedi.

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