kuruluş yıl dönümü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Türk Dil Kurumu (TDK) destekleriyle Türkiye’nin ve Balkanlar’ın önde gelen Türkologlarının katılımıyla düzenlenen panelle kutlandı.

Kosova’nın başkenti Priştine’deki Hasan Priştine Üniversitesinde Yunus Emre Enstitüsü işbirliğinde düzenlenen “Kosova Türkolojisi’nin 30. Yılı” konulu panele, Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar, Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, TİKA Balkanlar ve Doğu Avrupa Daire Başkanı Dr. Mahmut Çevik, Türkoloji Bölüm Başkanı İrfan Morina, Türkiye’nin ve Balkanlar’ın önde gelen Türkologları ile ülkedeki Türk kurumlarının temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Büyükelçi Kılıç, yaptığı konuşmada Kosova’da Türkoloji alanında ortaya konmuş ve ilk olma özelliği taşıyan İsa Sulçevsi tarafından hazırlanan "Kosova Türkolojisi’nin 30. Yılı" monografisinin önemine işaret ederek, Kosova’da Türk dili, varlığı ve kültürünün ayakta kalması ve gelişmesine katkı sağlayan tüm akademisyenlere teşekkür etti.

TİKA Balkanlar ve Doğu Avrupa Daire Başkanı Çevik de, TİKA’nın Balkan ülkelerinin gelişimine yönelik farklı projeler gerçekleştirdiğini anımsatarak, Balkanlar’ı "Türk medeniyeti ve kültürünün beşiği" olarak nitelendirdi. Rumeli’deki insanların Türk ve Osmanlı tarihi ile değerlerine sahip çıktığını vurgulayan Çevik, "Sizler, İpekli Mehmet Akif Ersoy’un, Gjirokastra’nın (Ergiri) Fraşeri köyünden Şemsettin Sami’nin, Üsküplü Yahya Kemal Beyatlı’nın yol arkadaşlarısınız" ifadelerini kullandı.

Çevik, bugün 100’den fazla ülkede Türkçe’nin kullanılması ve yaklaşık 300 milyon insanın Türkçe konuşmasının gurur kaynağı olduğunu vurgulayarak, "Balkan coğrafyasında yetişmiş Türkologların maziden günümüze kadar Türk diline hizmet etmesi, bizim de onlara hizmet etmemizin bir vesilesidir" dedi.

İki oturumda gerçekleşen panelde, “Balkanlar’da Türk Varlığı ve Türkçe’nin Önemi”, “Balkanlar’da Türkçe Öğretiminin Güncel Sorunları ve Balkanlar’da Türkçe Öğretimi” konulu oturumlarda Türkologlar bilgi ve tecrübelerini paylaştı. Panelin sonunda TİKA ile Hasan Priştine Üniversitesi arasında eğitim ve bilimsel araştırma faaliyetlerinin ortaklaşa geliştirilmesi amacıyla TİKA Balkanlar ve Doğu Avrupa Daire Başkanı Mahmut Çevik ile Priştine Üniversitesi Rektörü Marjan Demaj tarafından mutabakat zaptı imzalandı.

Priştine Üniversitesi Rektörü Marjan Demaj, Türkiye’nin Kosova’ya başta eğitim olmak üzere birçok alanda sunduğu desteklerden dolayı teşekkürlerini iletti.