Prof. Dr. Fuat Sezgin Gülhane Parkı’na defnedilecek

Dr. Fuat Sezgin’in Gülhane Parkı’na defnedileceğini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, ünlü İslam bilim tarihi araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin’in vefatına ilişkin açıklamalarda bulundu. Fuat Sezgin’in Türkiye yakın tarihinde yetişen en büyük ilim adamlarından biri olduğunu söyleyen Bakan Kurtulmuş, “Fuat Sezgin Hoca bilim tarihi ve İslam bilim tarihi alanlarında bir yıldızdı. Son derece verimli bir bilimsel hayatı geride bıraktı. Önce Arap İslam bilimleri alanında bir müze oluşturdu. Bu müzenin bir benzerini, oradaki bilimsel aletlerin birebir aynısını Türkiye’de İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi adı altında bunları Türkiye’ye de kazandırmış oldu. 1960 darbesinden sonra meşhur 147’likler içerisinde yer alarak darbeciler tarafından üniversiteden atıldı. Dünyanın birçok yerinden bilim ve bilim tarihine ilişkin çok sayıda seçme eseri bizzat kendisi topladı. Muazzam bir kütüphane oluşturdu” dedi.

2008 yılında İstanbul’da Fuat Sezgin Kütüphanesi oluşturulması için çalışma başlatıldığını hatırlatan Bakan Kurtulmuş, “Cumhurbaşkanımızın 2008’den itibaren yakın temasıyla Fuat Sezgin Hoca, eşi Ursula Hanım ile beraber İstanbul’da bir büyük kütüphanenin kurulması için çalışmalar yapıldı. Bizler de Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak öncülük yaptık ve Gülhane Parkı’nın içinde Fuat Sezgin Kütüphanesi oluşturuldu. Almanya’daki kitaplarının önemli bir kısmını buraya getirmek mümkün oldu. Almanya’daki politik Türkiye karşıtı çalışmaların ve hareketlenmelerin sonucu olarak Fuat Sezgin Hoca’nın bazı kitaplarına el konuldu. Şimdi bundan sonra geri kalan kitaplarının Türkiye’ye getirilmesi için hukuk mücadelesini biz sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Fuat Sezgin’in Gülhane Parkı’nda kendisi için hazırlanan yere defnedileceğini belirten Bakan Numan Kurtulmuş, “Geçtiğimiz hafta Fuat Sezgin Hoca’nın hastalanmasıyla birlikte bir Bakanlar Kurulu kararı çıkartarak Fuat Sezgin Hoca’nın Gülhane Parkı içerisinde kütüphanenin yakınında bir yere gömülmesiyle ilgili karar çıkardık. Yarın inşallah öğle namazında Fatih Camii’’nde Fuat Sezgin Hoca’ya son vazifemizi yapacağız, ondan sonra da Gülhane’de kendisi için hazırlanmış olan özel mekanda defnedilecektir” dedi.