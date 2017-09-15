Prof. Dr. İlber Ortaylı, Ahmet Yesevi Üniversitesi’nde konferans verdi

Dr. İlber Ortaylı, 2017 Türkistan Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında düzenlenen VIII. Türk Dünyası Edebiyat Dergileri Kongresi’nde "Dünden Bugüne Türk Dünyası Kültüründe Türkistan" konulu bir konferans verdi.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkistan Yerleşkesi Kültür Merkezi Toplantı ve Konferans Salonu’nda 13 Eylül’de VIII. Türk Dünyası Edebiyat Dergileri Kongresi düzenlendi.

Oturumun açılış konuşmasını yapan TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Fırat Purtaş, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı’nın, 2016 yılında Azerbaycan’ın Şeki şehrinde gerçekleşen toplantısında aldığı karar çerçevesinde 2017 yılı Türkistan Şehri Türk Dünyası Kültür Başkenti seçildiğini ifade etti. Purtaş, bir yıl boyunca Türkistan’ın Türk dünyasının sanatçılarının, yazarlarının, bilim adamalarının ve entelektüellerinin buluşma merkezi haline geldiğini belirterek, bu çerçevede Ahmet Yesevi Üniversitesi’nin pek çok bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinliğe ev sahipliği yaptığını söyleyerek, başta Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız olmak üzere Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Kutalmış’a ve tüm çalışanlarına desteklerinden dolayı teşekkür etti. Türk Dünyası Kültür Başkenti kapsamında VIII. Türk Dünyası Edebiyat Dergileri Kongresi düzenlendiğini dile getiren Purtaş, bu çerçevede Türk dünyasından gelen yazarlarla 70. yaşını beraber kutlamayı arzu edilerek nazik davetlerini geri çevirmeyen Prof. Dr. İlber Ortaylı’ya teşekkürlerini iletti. Purtaş, Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın özgeçmişinden kısaca bahsederek konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet etti.

Kürsüye çıkan Ortaylı, Türkistan’ın tarihi, geçmişi ve bugünü hakkında kısaca bilgiler verdi. Kazakistan’ın Latin alfabesine geçişini genel hatlarıyla ele alarak değerlendiren Ortaylı, dilin ve kültürün alfabeyle pek bağlantısı olmadığını ve önemli olan alfabenin dil ile uyumlu olması gerektiğini belirtti ve bu sebeple alfabeler üzerinde milliyetçi hassasiyet göstermenin yanlış olduğunu savundu. Ortaylı, 21. yüzyılda gelişen teknolojiyle dile en yatkın Latin alfabesi olduğu görüşlerine yer verdi. Tarihte tek alfabe değiştirmeyen Yunanların bile zamanla alfabelerinde birçok değişikliğin olduğunun da altını çizen Ortaylı, alfabe değişikliğinin çok olumlu yönlerinin olması ile birlikte bazı olumsuz sonuçları da beraberinde getirdiğini hatırlattı. Eski alfabenin tamamen silip atılmamasını öneren Ortaylı, nitekim tarihte bu şekilde değişiklik yapan devletlerin eski yazılarını okumakta zorlandıklarını söyledi. Konuşması büyük ilgi gören Ortaylı, sık sık alkışlandı.

Konuşmasını tamamlayan Ortaylı, kongreye katılımlarından dolayı TÜRKSOY tarafından Hoca Ahmet Yesevi’nin ölümünün 850. Yılı madalyası ile ödüllendirildi. Ortaylı’nın madalyasını Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız taktı ve Kazak milli giysisi olan Çapan giydirdi. Programın ardından Ahmet Yesevi Üniversitesi Kültür ve Tarih Müzesini gezen Ortaylı, akabinde Türkistan’ın tarihi mekanlarını ve Hoca Ahmet Yesevi Türbesi’ni ziyaret ederek Türkistan’dan ayrıldı.

Programa, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız, Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Kutalmış, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Fırat Purtaş, Rektör Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Eren, Başkanlık Genel Sekreteri Ahmet Şevki Zengin, Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Dr. Yakup Ömeroğlu ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.