Prof. Dr. Rose Luckin 16 Kasım'da TEDMEM Kürsü'de

Dr. Rose Luckin yapay zeka ve eğitim ilişkisini konuşmak üzere 16 Kasım'da TEDMEM Kürsü'de konuşma gerçekleştirecek.

Yapay zekanın dünya üzerindeki en etkili isimlerinden biri Türkiye'ye geliyor. University College London Öğretim Üyesi Dr. Rose Luckin “Yapay zeka öğretmenlerin yerini alabilir mi?” sorusuna farklı bir perspektif sunmak üzere 16 Kasım Cuma günü Türk Eğitim Derneği'nin (TED) Düşünce Kuruluşu TEDMEM'in konuğu olacak.

Yazılım, kodlama, siber güvenlik gibi pek çok alana etki eden yapay zeka, eğitim öğretim uygulamalarında da kendini gösterir hale geldi. Buradan yola çıkarak, dünyanın önde gelen üniversitelerinden biri olan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), Yapay Zeka Fakültesi kurmak için çalışmalara başladı. Akıllardaki sorulardan biri “Yapay zeka teknolojisi meslekleri yok mu ediyor?” olurken, Dr. Luckin, konuyu öğretmenler, eğitim ve öğrenciler üzerinden ele alacak. Luckin, dünya üzerinde teknoloji hızla gelişirken, yapay zeka ve otomasyonun geleceğin işleri ve iş yerlerini nasıl şekillendireceği, bu dönüşümlerin eğitim öğretim süreçlerine nasıl yansıyacağı konusunda TEDMEM Kürsü'de konuşma yapacak. Yapay zeka ve insan zekasının nasıl bir arada var olabileceği ve buna bağlı olarak öğretmenlerin rollerinin nasıl etkileneceğine dair konuların tartışılacağı oturumda, “Yapay zeka öğretmenlerin yerini alabilir mi?” sorusuna yanıt aranırken, Luckin 21. yy'da robotların öğrenme ve öğretme süreçlerinde öğretmenlerle işbirliği içinde çalıştığı sınıf ortamlarını tasvir edecek ve dünya genelinde robotların eğitimcilerle karşı karşıya getirildiği distopyaları yıkacak araştırmalarını anlatacak.