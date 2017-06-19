Genel Kurulunda yapılan oylamayla, 2016 TÜBA Uluslararası Akademi Ödülü sahibi Prof. Dr. Şerif Mardin TÜBA şeref üyesi, 2015 yılı Uluslararası TÜBA Akademi Ödülü sahibi Ord. Prof. Dr. Niyazi Serdar Sarıçiftçi ise TÜBA asli üyesi seçildi.

TÜBA 51. Genel Kurulu Ankara’da gerçekleştirildi. TÜBA üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen Genel Kurul, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar’ın konuşmasıyla başladı. Açılışın ardından akademi üyeliği için önerilen Prof. Dr. Şerif Mardin ve Ord. Prof. Dr. Niyazi Serdar Sarıçiftçi, Genel Kurulda yapılan oylama sonucunda TÜBA üyesi seçildi. TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Alanlarında öncü ve çığır açıcı çalışmalarıyla uluslararası düzeyde haklı üne sahip olan Prof. Dr. Şerif Mardin ile Ord. Prof. Dr. Niyazi Serdar Sarıçiftçi’nin, akademi üyelerimiz tarafından TÜBA üyesi olarak seçilmeleri, aslında iki değerli bilim insanımızın çoktan hak ettikleri hakların teslimi anlamına geliyor. Bu seçimleriyle akademi üyelerimiz, üstün bilimsel başarıların takdirine ilişkin onurlu bir görevi yerine getirmişler ve akademik camiamız için son derece sevindirici bir tercihte bulunmuşlardır. Bu bakımdan, Prof. Mardin ve Prof. Sarıçiftçi’yi aday gösteren ve seçen tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Prof. Dr. Şerif Mardin ve Prof. Dr. Niyazi Serdar Sarıçiftçi hocalarımıza da hepimizi onurlandıran üstün bilimsel başarıları ve katkıları için şükranlarımızı sunuyorum.”

Prof. Dr. Şerif Mardin

TÜBA Genel Kurulunda yapılan oylamayla TÜBA şeref üyesi seçilen Prof. Dr. Şerif Mardin, siyaset bilimi ve sosyoloji alanında yenilikçi ve öncü çalışmalarıyla tanınıyor. Türk düşünce tarihi, sivil toplum, din-siyaset ilişkisi çalışmalarında tabu sayılan hususları ilk ele alan isimlerden olan ve bilim diline mahalle baskısı gibi kavramları kazandıran Mardin, halen İstanbul Şehir Üniversitesi öğretim üyesi olarak görev yapıyor. Birçok bilimsel üyelik ve ödüle de sahip olan Prof. Mardin, 2016 TÜBA Uluslararası Akademi Ödülü’nün de sahibi oldu.

Ord. Prof. Dr. Niyazi Serdar Sarıçiftçi

TÜBA Genel Kurulunda yapılan oylama sonucunda TÜBA asli üyesi seçilen Ord. Prof. Dr. Niyazi Serdar Sarıçiftçi, halen Avusturya Johannes Kepler Üniversitesi öğretim üyesi olarak görevini sürdürüyor. Sarıçiftçi, 1992 yılında Science Dergisi’nde Prof. Dr. Alan Hegeer ile birlikte yayımlanan makalesi ile organik fotovoltaik malzemeler konusunda bir çığır açtı, daha sonra bu malzemeleri geliştirerek standart güneş pillerine göre çok daha ucuz olan katlanabilir plastik güneş pillerinin gelişmesinde öncü oldu. Kurucusu ve yöneticisi olduğu Avusturya Linz’deki enstitü, yenilenebilir enerji kaynağı olarak güneş enerjisinin etkin bir şekilde kullanılmasının sağlanmasında dünya çapında bir merkez oldu. Birçok bilimsel üyelik ve ödülün sahibi ve TÜBA Enerji Çalışma Grubu Üyesi de olan Sarıçiftçi, 2015 TÜBA Uluslararası Akademi Ödülü’nü de kazandı.

Akademi Konseyi’ne yeni üyeler

TÜBA Genel Kurulunda yeni konsey üyeleri de seçildi. TÜBA Akademi Konseyi’nde görev süresi sona eren üyelerin yerine, yapılan oylama sonucunda TÜBA asli üyeleri; Prof. Dr. Reşat Apak, Prof. Dr. Feridun Cahit Tanyel, Prof. Dr. Fikrettin Şahin, Prof. Dr. İzzet Öztürk ve Prof. Dr. Mustafa Solak seçildi.