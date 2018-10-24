Projeler ekonomi çalıştayında istişare edildi

Keçiören Belediyesi ile Yıldırım Beyazıt Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştirilen ‘Keçiören İlçesi Ekonomik Beklenti Çalıştayı'nda projeler ele alındı.

Ihlamur Kasrı'nda düzenlenen Keçiören İlçesi Ekonomik Beklenti Çalıştayı'nda Ankara'nın nüfusu en kalabalık ilçelerinden biri olma özelliğini taşıyan ilçede yapılması planlanan ve yapımına başlanmış projeler ele alındı. Ortaya çıkması planlanan kazanımların tartışıldığı çalıştayda toplumun refah seviyesini artırmak için neler yapılması gerektiğine ilişkin hazırlanan sorular analiz edilerek, öncelik listeleri oluşturuldu. Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi ve AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl'ün moderatörlüğündeki çalıştaya Keçiören Belediyesi Meclis üyeleri, öğretim görevlileri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, dernek temsilcileri, iş adamları ve esnaflar katıldı.

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, katılımcıların daha çok konuşması gerektiğini vurgularken, Keçiören'in yönetiminde herkesin söz sahibi olması için kendisinin daha çok dinleyici pozisyonunda kalacağını belirtti.

AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl ise yazılı olarak önüne gelen fikirleri okuyarak katılımcıları bilgilendirdi. Çalıştayın sonunda ortaya çıkan raporla Keçiören'deki ekonomik beklentilerin daha da üst seviyeye taşınması için önemli görüşlerin ortaya çıktığı kaydedildi.

Keçiören İlçesi Ekonomik Beklenti Çalıştayı'nda yapılması planlanan ve yapımına başlanmış projelere ilişkin kapsamlı bir tespit çalışmasının yapıldığını söyleyen Başkan Ak, “Belediye meclis üyelerinin, öğretim görevlilerinin, muhtarların, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin, dernek temsilcilerinin ve iş adamlarının katılımcı olduğu çalıştayımız oldukça verimli geçti. Daha çok dinleyici pozisyonunda kalarak yatırımlarımıza ve projelerimize ilişkin fikir edinme fırsatı buldum” dedi.

“Kayda değer ekonomimiz var”

Keçiören'in tüten bir bacası olmadığını ifade eden Başkan Ak, “Keçiören, sanayisi olmayan bir ilçe olmasına rağmen kayda değer bir ekonomisi var. Bu ekonominin oluşmasında esnaflarımız, vatandaşlarımız, iş adamlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımız önemli rol üstleniyor. Bu anlamda Keçiören'in ekonomisinin nasıl yönetilmesi gerektiğine de ortak akılla karar vermekte fayda görüyorum. Çalıştayın sonunda ortaya çıkan raporla, en önemli hizmetlerimizi ve projelerimizi ne şekilde yöneteceğimize, önceliklerimizin ne olması gerektiğine daha rahat karar vereceğiz” diye konuştu.