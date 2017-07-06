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06 Temmuz 2017 16:24

Pursaklar 15 Temmuz gecesini anlattı

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin ve ilçe halkı, 15 Temmuz gecesi yaşanan hain işgal girişimini ve buna karşı verilen destansı mücadeleyi Şehit Salim Akgül Parkı’nda kurulan “Milletin Bildirisi” kürsüsünde anlattı.

Pursaklar 15 Temmuz gecesini anlattı

06 Temmuz 2017 16:24


TRT’nin bütün kanallarında yayınlanacak olan 15 Temmuz spotu için mikrofonun başına geçen Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, “Evlatlarımızı şehit eden, kardeşlerimizi yaralayan, ülkemizi işgal etmeye çalışan, buz aziz millete ihanet eden FETÖ’cüler milletten gereken dersi aldı. Bundan sonrası hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsız ve tarafsız mahkemelerinde neticelenecek. Bizler 15 Temmuz’u unutmadık, unutturmayacağız” dedi.


Başkan Çetin ile birlikte 15 Temmuz gazileri ve ilçe halkı da o gece yaşadıklarını anlattı. FETÖ’nün sinsi bir örgüt olduğunu ifade eden Pursaklar halkı, “Böyle bir kalkışmaya tekrar cüret edecek olanlar varsa karşısında yine Türk milletini bulacaktır. Bizler bayrağımızı indirtmedik, ezanımızı dindirtmedik. Söz konusu vatan ise bizlerin canının bir önemi yoktur” diyerek duygularını paylaştı. Pursaklar Belediyesi Şehit Salim Akgül Parkı’nda yapılan 15 Temmuz çekimleri 7 Temmuz’da da Hicret Camii önünde devam edecek.




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