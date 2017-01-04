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04 Ocak 2017 10:37

Pursaklar Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde sona geliniyor

Pursaklar Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde sona geliniyor

04 Ocak 2017 10:37

Pursaklar Belediyesinin ilçede üst üste hayata geçirdiği projelerden biri olan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin kaba inşaatı tamamlandı. İç tasarımına başlanılan sağlık tesisi yakın bir tarihte hizmete açılacak.
Pursaklar Belediyesi, 2016 yılında proje üstüne proje hayata geçirerek ilçeyi şantiyeye çevirdi. Sağlıktan spora, sosyal tesisten kültür merkezlerine birçok alanda yatırım yapan Pursaklar Belediyesi, ilçenin büyük ihtiyaçlarından biri olan Fatih Mahallesi’ndeki Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin kaba inşaatını kısa sürede tamamladı. Pursaklar Belediyesi Etüt ve Proje Müdürlüğü tarafından Türk mimarisi esas alınarak hazırlanan merkezde 20 hekimlik diş kliniği, 4 aile hekimliği kliniği, röntgen odası, emzirme odası, çocuk bakım odası, arşiv, yemekhane, bay-bayan mescit ve lavabolar yer alıyor.
Çalışmaları yakından takip eden Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin inşaatının çok hızlı ilerlediğini dile getirerek, “Büyük bir özveri ile çalışan işçi kardeşlerimize ve yüklenici firmaya teşekkür ediyorum. Kaba inşaatı biten bu sağlık tesisimizin iç tasarımları ve eksikleri de tamamlandıktan sonra hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız” diye konuştu.



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