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13 Ağustos 2018 10:36

Pursaklar Aile Yaşam Merkezi yenileniyor

Pursaklar Belediyesi’ne devredilen Aile Yaşam Merkezi yenileniyor.

Pursaklar Aile Yaşam Merkezi yenileniyor

13 Ağustos 2018 10:36


Pursaklar Belediyesi’ne devredilen Aile Yaşam Merkezi binasında hummalı bir çalışma yapan ekipler, merkezin daha fazla kişi tarafından aktif kullanılmasını sağlayacak. Merkez Mahallesi Şehit Salim Akgül Parkı yanında bulunan ve daha önce Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmet verilen Aile Yaşam Merkezi, Pursaklar Belediyesi’ne devredildi. Devir işlemlerinin ardından merkezde hummalı bir çalışma yapan Pursaklar Belediyesi Fen İşleri ekipleri, binanın dış cephe kaplamasını, boya badana işini, zemin çalışmalarını, çatı onarımını ve malzeme bakım onarımlarını yapmaya başladı. Titiz bir çalışma ile yenilenen Aile Yaşam Merkezi bünyesinde daha fazla faaliyet ile daha fazla kişiye hizmet verilmesi planlanıyor. İçerisinde Pursaklar’ın en büyük spor salonu da bulunan merkezde Gençlik Akademisi, Hanımlar Lokali, Meslek Edindirme Kursları, Tebessüm Çarşısı gibi çok sayıda hizmet tek merkezde verilerek vatandaşın işi kolaylaştırılacak. İlçe merkezinde yer alan Aile Yaşam Merkezi’ni Pursaklar’daki herkese hitap edecek şekilde yeniden dizayn eden Pursaklar Belediyesi yakın bir tarihte merkezi yeniden hizmete açacak. Böylece ihtiyacı olan birçok sportif, kültürel, sanatsal ve eğitim faaliyeti burada gerçekleştirilebilecek.




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