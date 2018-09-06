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06 Eylül 2018 10:01

Pursaklar Belediye Başkanı Çetin Zabıta Haftası’nı kutladı

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, zabıta personelinin 192’nci Zabıta Haftası’nı kutladı.

Pursaklar Belediye Başkanı Çetin Zabıta Haftası’nı kutladı

06 Eylül 2018 10:01


Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Ay ve zabıta memurları, Belediye Başkanı Selçuk Çetin’i makamında ziyaret etti. Personelini makamında kabul eden Çetin, “Zabıta memurlarımız gece gündüz demeden ilçe halkının huzur ve güveni için canla başla çalışıyorlar. Hepsine çalışmalarında başarılar diliyor, Zabıta Haftalarını tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.


Çetin’e desteklerinden dolayı teşekkür eden Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Ay ise, “Başkanımız desteklerini bizlerden hiçbir zaman esirgemedi. Ekiplerimiz de bu destekle her zaman büyük bir özveri ile çalıştı. Kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi.




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