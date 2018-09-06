Pursaklar Belediye Başkanı Çetin Zabıta Haftası’nı kutladı

Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Ay ve zabıta memurları, Belediye Başkanı Selçuk Çetin’i makamında ziyaret etti. Personelini makamında kabul eden Çetin, “Zabıta memurlarımız gece gündüz demeden ilçe halkının huzur ve güveni için canla başla çalışıyorlar. Hepsine çalışmalarında başarılar diliyor, Zabıta Haftalarını tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Çetin’e desteklerinden dolayı teşekkür eden Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Ay ise, “Başkanımız desteklerini bizlerden hiçbir zaman esirgemedi. Ekiplerimiz de bu destekle her zaman büyük bir özveri ile çalıştı. Kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi.