Pursaklar Belediyesi 10 kişiye Umre hediye etti

Umre kazanan talihlilerin isimleri ise Başkan Çetin’in çektiği kura ile belirlendi.

Pursaklar Belediyesi Ramazan Etkinliklerinin finali renkli görüntülere sahne oldu. 25 gün boyunca Şehit Salim Akgül Parkı’nda devam eden etkinliklerin finalinde duygu dolu anlar yaşandı. Bin kişilik yarı açık amfi tiyatroyu tıklım tıklım doldurup Umre çekilişi için heyecanla bekleyen ilçe sakinlerinden 10 talihli, kutsal topraklara gitmeye hak kazandı.

Gece geç saatlere kadar devam eden çekilişlerde çocuklar için çok sayıda oyuncak ile hanımlar için elektronik ev aletleri de hediye edildi. Umre ziyareti kazanmak için kayıt yaptıran binin üzerinde vatandaş arasından yapılan kura çekilişlerinde ise 15 Temmuz Şehidi Ali İhsan Lezgi’nin ailesi ile birlikte 10 kişi Umre ziyareti kazandı. Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin ve protokol üyelerinin kura çekimi ile Umre ziyareti kazanan talihliler duygu dolu anlar yaşayarak, Başkan Çetin’e teşekkür etti. Bir ay boyunca hemşehrilerine hazırladıkları programlar ve bir araya geldikleri iftarlarla tebessüm ettirdiklerini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin gecenin sonunda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Bir ay boyunca sizleri tebessüm ettirmek için güzel programlar hazırlamaya çalıştık. Bu akşam da bu etkinliğimizin finalini Ramazan ayının ruhuna yakışır hediyelerle noktalıyoruz. Kutsal topraklara gedecek olan hemşehrilerimi tebrik ediyorum, Rabbim ibadetlerini kabul etsin. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Kadir geceniz ve bayramınız mübarek olsun.”

Program topluca çekilen fotoğraflarla son buldu.