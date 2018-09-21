Pursaklar Belediyesi 20 bin öğrenciye kırtasiye paketi dağıtıyor

Pilot olarak seçilen Altınova İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret eden Başkan Çetin öğrencilere kırtasiye paketlerini hediye edip başarılar diledi.

2018-2019 eğitim öğretim yılı ilk haftasında Pursaklar Belediyesi tarafından hazırlatılan kırtasiye paketleri ilk ve ortaokul öğrencilerine dağıtılmaya başlandı. Pilot olarak seçilen Altınova İlkokulu ve Ortaokulu'nda Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin öğrencilerle bir araya gelerek onlara kırtasiye paketlerini dağıttı. Öğrencilere hitap eden Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, “Yıllardır zengin fakir ayrımı yapmaksızın kırtasiye paketlerimizi hediye ediyoruz. Sevgili çocuklar; yeter ki sizler okuyun, biz her zaman yanınızdayız” dedi.

Kitapların devlet tarafından verildiğini hatırlatan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, “Devletimiz, hükümetimiz yıllardır kitapları hediye ediyor, bizler de kırtasiye malzemelerini belediyenizin hediyesi olarak sizlere dağıtıyoruz. Sizlerin başarısı bizleri de mutlu ediyor. Nerede olursanız olun yanınızdan kitapları eksik etmeyin, bol bol okuyun. Hepinize başarılar diliyorum. Rabbim zihin açıklığı versin” diye konuştu.

Yeni eğitim öğretim yılında öğrenci ve öğretmenlere başarılar dileyen Başkan, kırtasiye paketlerini dağıtarak çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Uygulamadan memnun kalan okul idarecileri, veliler ve öğrenciler Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin'e teşekkür etti.