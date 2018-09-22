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Pursaklar Belediyesi çok sayıda aşure ikram etti

Pursaklar Belediyesi ilçe genelindeki camilerde cuma namazı çıkışı vatandaşlara aşure ikramında bulundu.


Pursaklar Belediyesi, Muharrem ayı nedeniyle Merkez Camii başta olmak üzere Pursaklar, Altınova, Sirkeli ve Saray'daki birçok camide cuma namazı sonrası vatandaşlara aşure ikram etti. Pursaklar'ın dört bir yanında hizmetlerini sürdüren Pursaklar Belediyesi özel gün ve haftalardaki etkinlikleriyle de vatandaşların yanında olmaya, gönüllere dokunmaya devam ediyor. Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin “Rabbim bizleri birlik ve beraberlikten ayırmasın” diyerek Hazreti Hüseyin ve Ehl-i Beyt mensuplarını rahmetle anıp, Aşure Gününün, İslam alemi ve tüm insanlık için barışa, huzura ve kardeşliğe vesile olmasını diledi.

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