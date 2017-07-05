Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklara rağmen çalışmalarını aksatmayan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki ihtiyaçları gidermek için gece gündüz demeden mesai yapıyor.

Yeni imar yolu açımından kaldırım yenilemeye, asfalt seriminden yeşil alan çalışmalarına kadar bir dizi faaliyet yürüten ekipler, Haziran ayında başlamış oldukları birçok çalışmayı tamamladı. Saray bölgesinde yeni yol çalışmasına devam eden Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kaymakamlık binasının çevre düzenlemesi ile birlikte yeşil alan çalışmalarını sürdürüyor. Okulların tatil olmasıyla birlikte fiziki ve çevre düzenlemesi ihtiyacı olan kurumlarda da çalışma yürüten ekipler, çok sayıda okulun badana, boya, çevre düzenlemesini yaptı. Saray Şehitliği’nin bakım ve onarımını da tamamlayan Pursaklar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yaz mevsiminde çalışmalarını yoğunlaştırarak sürdürüyor.