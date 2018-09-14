Gençlik Akademisi, yeni dönemde eğitim hizmetini burada verecek.

Pursaklar Belediyesi tarafından yapılan Gençlik Merkezi, yeni dönemde eğitim hizmetini Şehit Salim Akgül Parkı yanındaki Aile Yaşam Merkezinde verecek.

Gençlerin başarısına katkı sunmak, onlara daha iyi bir gelecek hazırlamak için merkezin önemli bir hizmet olduğunu belirten Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin “Gençler bizim geleceğimiz. Onlar için en iyi hizmetleri sunmaya gayret ediyoruz. Hayata geçireceğimiz bu proje ile milli ve manevi değerlerine bağlı, ülkemize, milletimize hizmet edecek başarılı gençler yetiştirmek istiyoruz” dedi.

Bünyesinde üniversiteye hazıklık kursları, ortaokul ve lise öğrencilerine yardımcı kurslar, sanatsal faaliyetler, gitar, keman, bağlama, ney, piyano, resim, masa tenisi, drama, tiyatro ve halk oyunları bulunan Pursaklar Belediyesi Gençlik Akademisi yeni yerinde kayıt almaya da devam ediyor. Şehit Salim Akgül Parkı Yanındaki Alaattin Keykubat Sokak'ta hazırlanan Pursaklar Belediyesi Gençlik Akademisi için kayıtlar sürüyor.