Pursaklar Belediyesi Hizmet Binası inşaat çalışmaları devam ediyor

Binanın bitmesiyle birlikte Pursaklar halkı belediye ile ilgili işlerini tek bir merkezden yapabilecek.

Her geçen yıl büyüyen ve hizmet alanı genişleyen Pursaklar’da yeni bir hizmet binası için 2016 yılında kollar sıvandı ve inşaat başladı. 7 bin 500 metre kare alan üzerine 10 kat olarak inşa edilen belediye hizmet binası bütün hizmet birimlerini aynı binada toplayacak. Meclis, encümen ve grup toplantılarının geniş solanlarda yapılabileceği, 160 kişilik konferans salonlarının bulunduğu, 200 kişilik yemekhanenin yer aldığı, 50 araçlık kapalı ve 150 araçlık açık otoparkın bulunduğu yeni belediye hizmet binası, büyük bir ihtiyaca cevap verecek. Selçuklu ve Türk mimarisi ile tasarlanan binanın en az 50 yıllık ihtiyacı karşılaması öngörülüyor. İller Bankası kredisi ile yapılan inşaatın 2018 yılı Aralık ayının sonuna tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor. Yapım çalışmaları hakkında değerlendirme yapan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin şunları söyledi:

“Belediye hizmet binasına ihtiyacımız vardı. İlçemiz hızla büyüyor, nüfusumuz artıyor. Belediye birimlerimiz farklı noktalarda hizmet veriyor. İstiyoruz ki hepsini bir araya toplayarak hizmet verip, hemşehrilerimizin işini kolaylaştıralım. Hemşehrilerimiz tek bir binada bütün işlerini halledebilsinler. Çalışmalar çok iyi durumda. İşçi kardeşlerimiz büyük bir özveri ile çalışıyor. İnşallah öngörülen süreden daha önce tamamlanacak. Bu güzel binamızı hep birlikte hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız.”