Pursaklar Belediyesi sağlık hizmetini personelin ayağına getirdi

Pursaklar Belediyesi ile Dünya Göz Hastanesi arasında yapılan protokol meyvesini vermeye başladı. Dört gün boyunca personele belediye binasında uzman doktorlar tarafından ücretsiz göz muayenesi yapılacak.

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, ilçe halkına hizmet ederken belediye personelini de unutmadı. Çetin’in, belediye personeline Dünya Göz Hastanesi ve Özel Ortadoğu Hastanesinde indirimli sağlık hizmeti sağlayacak ’Sağlık Hizmeti Sunumuna İlişkin Protokol’u onaylamasının ardından belediyedeki bütün personele Dünya Göz Hastanesi tarafından ücretsiz göz taraması ve kapsamlı muayene hizmeti veriliyor. Belediyedeki hizmetlerin aksamaması için Pursaklar Belediyesine gelen uzman doktorlar ve teknisyenler, personelin göz taraması ve kapsamlı muayenesine başladı.

Çarşamba günü ana binada hizmet veren Uzman Doktor Olcay Şahin ve teknisyen ekibi, Perşembe günü Fen İşleri Müdürlüğünde, Cuma günü ise Temizlik İşleri Müdürlüğünde personele hizmet verecek. Ayrıca anlaşmaya göre Pursaklar Belediyesinde çalışan bütün personel ve birinci derece yakınları Dünya Göz Hastanesi ve Özel Ortadoğu Hastanesindeki sağlık hizmetlerinden indirimli olarak yararlanabilecek. Pursaklar Belediyesi, Özel Ortadoğu Hastanesi ile 9 Kasım 2016’da ve Dünya Göz Hastanesi ile 22 Kasım 2016’da sözleşme imzalayarak sağlık hizmetini uygulamaya koymuştu.