Pursaklar Belediyesi Spor Okullarında eğitim başladı.

Taekwondo, voleybol, futbol, basketbol, kick boks ve jimnastik eğitimleri Kapalı Spor Salonunda başladı.

Çarşamba, cumartesi ve pazar günleri Pursaklar Belediyesi Kapalı Spor Salonunda devam eden taekwondo, voleybol, futbol, basketbol ve kick boks eğitimleri ile öğrenciler sporla tanışıyor. Salı ve Perşembe günleri ise jimnastik eğitimi veriliyor. Mevcut milli sporculara ilaveten geleceğin milli sporcularını yetiştirmeyi hedefleyen Pursaklar Belediyesi, yenilenen kapalı spor salonunda, son teknoloji ve uzman antrenörler eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Bir taraftan eğitimler sürerken diğer taraftan yeni kayıtlar alınmaya devam ediyor. Kayıt yaptırmak isteyenler Yavuz Bulvarı üzerinde bulanan Pursaklar Devlet Hastanesi karşısındaki Kapalı Spor Salonuna başvurarak spor hizmetlerinden faydalanabilecek. Spora ve sporcuya değer veren Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin “Bütün yavrularımızı spor okullarımıza davet ediyorum. Çünkü spor; dostluk, kardeşlik ve sağlık için vazgeçemeyeceğimiz bir değerdir” diyerek herkesi spor yapmaya çağırdı.