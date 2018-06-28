Diğer
Kategoriler
28 Haziran 2018 11:07

Pursaklar Belediyesi spor okullarında eğitim başladı

Pursaklar Belediyesi Spor Okullarında eğitim başladı.

Pursaklar Belediyesi spor okullarında eğitim başladı

28 Haziran 2018 11:07

Taekwondo, voleybol, futbol, basketbol, kick boks ve jimnastik eğitimleri Kapalı Spor Salonunda başladı.


Çarşamba, cumartesi ve pazar günleri Pursaklar Belediyesi Kapalı Spor Salonunda devam eden taekwondo, voleybol, futbol, basketbol ve kick boks eğitimleri ile öğrenciler sporla tanışıyor. Salı ve Perşembe günleri ise jimnastik eğitimi veriliyor. Mevcut milli sporculara ilaveten geleceğin milli sporcularını yetiştirmeyi hedefleyen Pursaklar Belediyesi, yenilenen kapalı spor salonunda, son teknoloji ve uzman antrenörler eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Bir taraftan eğitimler sürerken diğer taraftan yeni kayıtlar alınmaya devam ediyor. Kayıt yaptırmak isteyenler Yavuz Bulvarı üzerinde bulanan Pursaklar Devlet Hastanesi karşısındaki Kapalı Spor Salonuna başvurarak spor hizmetlerinden faydalanabilecek. Spora ve sporcuya değer veren Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin “Bütün yavrularımızı spor okullarımıza davet ediyorum. Çünkü spor; dostluk, kardeşlik ve sağlık için vazgeçemeyeceğimiz bir değerdir” diyerek herkesi spor yapmaya çağırdı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
34
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç