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Pursaklar Belediyesi sporcusu Yüksel, Avrupa'da ülkemizi temsil edecek

Pursaklar Belediyesi’nin başarılı Milli Sporcusu Batuhan Yüksel, Polonya’da yapılacak olan Gençler Avrupa Halter Şampiyonasında hem Pursaklar’ı hem de Türkiye’yi temsil edecek.

Pursaklar Belediyesi'nin başarılı Milli Sporcusu Batuhan Yüksel, Polonya'da yapılacak olan Gençler Avrupa Halter Şampiyonasında hem Pursaklar'ı hem de Türkiye'yi temsil edecek.


Milli Halterci Batuhan Yüksel, ülkemizi temsil etmek için Milli Takım kafilesi ile Polonya'nın Zamosk kentine gitti. Şampiyona öncesi verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini belirten Batuhan Yüksel, güçlü rakipleri arasında yer alan Polonyalı, Ukraynalı ve Belaruslu sporculara karşı başarılı olup Türk Bayrağını dalgalandırmak istediğini ifade etti. 77 kilo sıkletinde yarışacak olan Batuhan Yüksel, 23 Ekim'de podyuma çıkacak. Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Avrupa'da Pursaklar'ı ve Türkiye'yi temsil edecek olan Batuhan Yaşar'a başarılar diledi.

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