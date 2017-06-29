Pursaklar Belediyesi yaz spor okulu kayıtları başladı

Yaz spor okulunda taekwondo, voleybol, basketbol ve futbolun yer aldığı eğitimler 3 Temmuz’da başlayacak.

Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri Pursaklar İmam Hatip Ortaokulu, Satı Öztürk İlköğretim Okulu, Azmi Ertuğrul İlkokulu ve Saray Ortaokulu’nda yapılacak olan yaz spor okulu için kayıtlar başladı. Pursaklar Belediyesi’nin yaz spor okullarından faydalanmak isteyen öğrenciler, belediyenin kültür merkezleri ile mobil kayıt aracına başvurularını yapabilecek. 3 Temmuz’a kadar devam eden kayıt başvuruları için Tevfik İleri Kültür Merkezi, Şehit Salim Akgül Parkı içindeki İyisu Çeşmesi yanı, Beşyol Kavşağı, Hicret Camii avlusu, Satı Öztürk İlkokulu bahçesi, Saray Kültür Merkezi ve Saray Ortaokulu bahçesindeki kayıt merkezlerine başvuru yapılabilecek.

Yaz okuluna katılan öğrencilere ücretsiz olarak şort ve tişört de veriliyor. Futbol, taekwondo, voleybol ve basketbol branşlarının ağırlıkta olduğu yaz okulunda, adab-ı muaşeret derslerinin yanı sıra çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetler de yapılacak. Eğitimler 11 Ağustos’ta sona erecek.