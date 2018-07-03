Diğer
Kategoriler
03 Temmuz 2018 10:32

Pursaklar Belediyesinden kursiyerlere kuaförlük sertifikası

Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evinde devam eden kuaförlük kursuna katılan 18 kursiyer daha eğitimlerini tamamlayarak sertifika sahibi oldu.

Pursaklar Belediyesinden kursiyerlere kuaförlük sertifikası

03 Temmuz 2018 10:32


Pursaklar Belediyesi, ilçedeki binlerce kadına eğitim vermeye ve onları meslek sahibi yapmaya devam ediyor. Pursaklar Belediyesinin kuaförlük kursuna katılan 18 kadın kursiyer daha eğitimlerini başarıyla tamamlayıp MEB onaylı sertifika aldı.


Pursaklar Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün işbirliği ile düzenlenen 432 saatlik kursun sonunda sertifikalarını alan ve sunulan hizmetlerden memnun olduklarını belirten kursiyerler, Pursaklar Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    31°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç