Pursaklar Belediyesinden Türkiye Tekvando 1'inciliği

Ankara'da düzenlenen Türkiye Tekvando Poomsea Şampiyonası'nda Pursaklar Belediye sporcusu Kamer İlayda Çakıcı Türkiye 1'incisi, Nehir Narin ise 2'nci oldu. Belediye Başkanı Selçuk Çetin, sporcuları makamında ağırlayıp altın ile ödüllendirdi.

5-9 Eylül tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen Türkiye Tekvando Poomsea Şampiyonası'nda Pursaklar Belediyesi sporcusu Kamer İlayda Çakıcı ve Nehir Narin büyük bir başarıya imza attı. 700'ün üzerinde sporcunun katıldığı müsabakada Kamer İlayda Çakıcı takım yarışmasında Türkiye 1'incisi olurken, Nehir Narin de Pair kategorisinde Türkiye 2'ncisi olarak Pursaklar Belediyesini başarı ile temsil etti. Kasım ayında Tayland'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası için Milli Takım seçmelerine katılan sporcular, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin'i ziyaret etti. Başarılı sporcuları makamında ağırlayıp tebrik eden Başkan Çetin “Gayretleriniz ve başarılarınız bizleri mutlu ediyor. Allah yolunuzu açık etsin. İnşallah Milli Takım'da da sizleri görmek isteriz. Her zaman yanınızdayız” diyerek altın hediye etti.

Sporcular ve Antrenör Talha Demir, Başkan Çetin'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.