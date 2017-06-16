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16 Haziran 2017 11:48

Pursaklar Belediyesinin iftar programları devam ediyor

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, iftar sofralarında hemşehrilerini ağırlamaya devam ediyor.

Pursaklar Belediyesinin iftar programları devam ediyor

16 Haziran 2017 11:48


Pursaklar Belediyesi Abdurrahim Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen iftar programında birlik beraberlik mesajı veren Belediye Başkanı Selçuk Çetin yaptığı konuşmada, “Bu güzel Ramazan ayında Rabbim ibadetlerimizi kabul etsin. İnşallah her ayımız birlik, beraberlik, huzur ve kardeşlik içinde geçer. Ülkemizin dört bir yanında görev başında olan güvenlik güçlerimize Rabbim güç kuvvet versin. Ülkemizi her türlü tehlikeden korusun. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz” dedi.


İftar programına Başkan Çetin’in yanı sıra Pursaklar Kaymakamı İhsan Kara, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, muhtarlar, kent konseyi üyeleri, belediye birim müdürleri ile personel katıldı.




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