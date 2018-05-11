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11 Mayıs 2018 11:10

Pursaklar Belediyesinin psikolog destek hizmeti devam ediyor

Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evi’nde kadınlar için sunulan psikolojik danışmanlık hizmeti yoğun ilgi gördü.

Pursaklar Belediyesinin psikolog destek hizmeti devam ediyor

11 Mayıs 2018 11:10

Problemlerinden arınmak ve çözüm önerileri geliştirmek için Pursaklar Belediyesi psikologuna başvuran kadınlar, sunulan hizmetlerden memnun.


Her geçen yıl yeni hizmetlere imza atan Pursaklar Belediyesi, sosyal ve kültürel belediyecilikte örnek projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Daha önce aile danışmanlığı hizmeti sunan Pursaklar Belediyesi, Hüma Sultan Hanım Evi’nde şimdi de psikolog desteği ile kadınlara hizmet etmeyi sürdürüyor. Psikolog Beyzanur Yıldız tarafından hafta içi beş gün Hüma Sultan Hanım Evi’nde danışmanlık hizmeti veriliyor. 50’şer dakikalık iki seans halinde verilen danışmanlık hizmetiyle kadınların sorunlarına çözüm aranıyor. Ayrıca aile bireylerinin evlilik, ayrılık, boşanma sırasında veya sonrasında çocuklarla ve ailelerle ilgili bireysel, bireyler arasındaki sorunların üstesinden daha rahat bir şekilde gelinmesine de yardımcı olunuyor. Bu hafta düzenlenen seminerlerde ise evlilik içi iletişim, ergenlik ve sınav stresi ile aile, çocuk iletişimi konuları anlatıldı. Eğitim seminerleriyle de desteklenecek Psikolog Danışmanlığı hizmetinden faydalanmak isteyen kadınlar, Hüma Sultan Hanım Evi’ne kayıt yaptırabilecek.




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