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12 Temmuz 2018 10:08

Pursaklar Belediyesinin yüzme kursuna büyük ilgi

Pursaklar Belediyesinin açmış olduğu okul sporları kapsamındaki yüzme kursunda 7 ila 16 yaş arasındaki 150’nin üzerinde çocuğa eğitim veriliyor.

Pursaklar Belediyesinin yüzme kursuna büyük ilgi

12 Temmuz 2018 10:08


Öğrencileri olimpik havuzda eğiten Pursaklar Belediyesi, farklı günlerde erkek çocuklara ve kız çocuklarına yüzme eğitimi veriyor. Haftada iki gün yüzme kursuna katılan 150’nin üzerindeki çocuk, yüzmenin keyfini çıkartıyor. Basketbol, voleybol, tekvando, jimnastik ve yüzme olmak üzere toplam 5 branşta okul sporları faaliyetine katılan çocuklar hem spor yapıyor hem de eğleniyor.


Denizi olmayan Ankara’da çocukları yüzme zevkinden mahrum bırakmak istemediklerini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, “Üç yıldır yüzme kursu da açıyoruz. Çocuklarımızı Keçiören’deki bir yüzme kursuna götürüyoruz. İnşallah ilçemizdeki yarı olimpik yüzme havuzumuz tamamlanmak üzere. Bu tamamlandığında çalışmalarımız daha da artacaktır, kendi ilçemizde yüzme kurslarımızı yapabileceğiz” dedi.


Çarşamba ve cuma günleri erkekler, salı ve perşembe günleri ise kız çocukları yüzme kursuna götüren Pursaklar Belediyesi, servis ile öğrencilere ulaşım hizmeti de sunuyor.




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