Pursaklar Devlet Hastanesi birkaç ay içinde hizmet verecek

150 yataklı devlet hastanesi inşaatı yaz kış demeden 2 yıl boyunca büyük gayretlerle tamamlanarak son aşamaya geldi. Türk bayrağı asılan ve tabelaları takılan hastane binasına tıbbi cihazların test aşaması devam ediyor. Elektrik, doğalgaz, su ve internet abonelikleri tamamlanan hastanede test aşamasının bitmesiyle birlikte iç temizlik yapılarak hazır hale getiriliyor. Vekaleten başhekim ataması yapılan hastane, kısa sürede eksikleri tamamlayarak halkın hizmetinde olacak.

Devlet hastanesinin ilçeye kazandırılmasından bugüne süreci yakından takip Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, 8 Ağustos’ta hastane yetkilileriyle tekrar bir toplantı yaparak sürecin daha da hızlanmasını talep etti. Böylece gerekli olan cihazlar en kısa sürede hastane birimlerine yerleştirilmeye devam edecek. Başkan Selçuk Çetin "Hemşehrilerimizin büyük bir heyecan ile beklediği hastanemizde artık sona geldik. Elektrik, doğalgaz ve su testlerinin yapılması ve bütün cihazların yerleştirilmesi gerekiyor. Hastane yönetimi ile görüşmeler yaptık. İnşallah hızlı bir şekilde bu süreç de tamamlanarak hastanemiz hizmet verme aşamasına gelecek" dedi.

Testler başarı ile sürüyor

Hastanenin elektrik, su, doğalgaz, internet abonelikleri yapılırken içeride tıbbi cihazlar da yerleştirilmeye başlandı. Ameliyathanelerin kapıları takıldı, asansörlerin testleri ise yapılıyor. Bahçe duvarları yapılan hastanenin Türk bayrağı ve tabelası asıldı. İç binanın temizliği de yapılarak cihazların kurulumu başladı. Pursaklar Belediyesi de peyzaj çalışmalarını tamamladı.

150 yatak ve 7 ameliyathane bulunuyor

Pursaklar Devlet Hastanesi içerisinde Kulak Burun Boğaz (K.B.B), dahiliye, ortopedi, diyetisyen, kadın doğum, göz, genel cerrahi, cildiye, göğüs hastalıkları, nöroloji, kardiyoloji, psikiyatrı, 7 adet ameliyathane, 1 adet sezeryanhane, mescit, mutfak, yemekhane, çamaşırhane, laboratuvarlar, röntgen odaları gibi bütün bölümler yer alacak. Vatandaşın bütün ihtiyaçlarına cevap verecek olan hastanede kreş de yer alıyor. 3 blok olarak inşa edilen hastane, 5 ayrı binadan oluşuyor. Hasta kabul kısmında anaokulu da yer alıyor. Hastanede çalışacak personel ise Sağlık Bakanlığı tarafından istihdam edilecek.