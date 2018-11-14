Hastaneyi ziyaret eden Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Başhekim Doğan Akdoğan'dan bilgi alıp “İlçemizin en önemli ihtiyacı olan hastanemizi şehrimize kazandırıp hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Emek ve katkı veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Eski Ulus Devlet Hastanesi personelinin taşınmasıyla merakla beklenen 150 Yataklı Pursaklar Devlet Hastanesi hizmete başladı. İçerisinde Acil, Çocuk Polikliniği, Kulak Burun Boğaz (K.B.B), dâhiliye, ortopedi, diyetisyen, kadın doğum, göz, genel cerrahi, cildiye, göğüs hastalıkları, nöroloji, kardiyoloji, psikiyatrı, fizik tedavi, 8 adet ameliyathane, 1 adet sezeryanhane, mescit, mutfak, yemekhane, çamaşırhane, laboratuvarlar, röntgen odaları gibi bütün bölümler bulunuyor. Vatandaşın bütün ihtiyaçlarına cevap verecek olan hastane 150 yataklı hastanede, yataklı odaların 50'si tek kişilik, 50'si de çift kişilik olarak düzenlendi. 3 blok olarak inşa edilen hastane, 5 ayrı binadan oluşuyor. Hasta kabul kısmında anaokulu ve 1 de kreş yer alıyor.

Çetin: “İlçemize hayırlı ve şifa kapısı olsun”

Hastanenin ilçeye kazandırılmasında büyük emekleri olan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Devlet Hastanesini ziyaret ederek Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Doğan Akdoğan'dan bilgi aldı. Hastane açılır açılmaz bir günde 500'ün üzerinde hastaya hizmet verildiğini açıklayan Başhekim Akdoğan, bu sayının ilerleyen günlerde daha da artacağını ve binlerce hastaya hizmet verebileceklerini söyledi. Hastanenin ilçeye kazandırılması için çok büyük gayretler sarf eden Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, hastanedeki bölümleri gezerek inceleme yaptı. Başkan Çetin hastanenin ilçeye kazandırılmasının önemli olduğunu belirterek şunları söyledi: “Hemşehrilerimizin büyük bir heyecan ile beklediği hastanemiz hizmete girmiş bulunmakta. Hep birlikte çok mücadele ettik, sabrettik ve sonunda ilçemize bu önemli hizmeti kazandırdık. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sağlık Bakanlığımıza, katkı sunan, emek veren bakanlarımıza, yaz kış demeden inşaatında çalışan işçilerimize, bundan sonra da gece gündüz mesai yaparak hizmet edecek olan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Rabbim hastanemizi şifa kapısı eylesin. İlçemize hayırlı uğurlu olsun.”