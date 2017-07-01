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01 Temmuz 2017 10:56

Pursaklar Evcil Hayvanlar Parkı ilgi odağı oldu

Çok sayıda hayvan türünü bünyesinde barındıran Pursaklar Belediyesi Evcil Hayvanlar Parkı ilçe sakinlerinin ilgi odağı oldu.

Pursaklar Evcil Hayvanlar Parkı ilgi odağı oldu

01 Temmuz 2017 10:56

Havaların ısınmasını fırsat bilen Pursaklar halkı Evcil Hayvan Parkı’na akın ediyor.


Yavuz Bulvarı üzerinde bulunan Evcil Hayvanlar Parkı, hem yeşilliği ile hem de içindeki evcil hayvanları ilçeye ayrı bir hava katıyor. Geniş bir park içine yerleştirilen evcil hayvanlar, bulvar üzerinde yer alması nedeniyle de dikkat çekiyor.


Parkta gümüş, limon, altın hatuni sülünlerden tavus kuşuna, Hint bülbülünden hünkariye, sincaptan ördeğe kadar çok sayıda evcil hayvan bulunuyor. İçerisinde havuz, fıskiyeler, banklar, kamelyalar, çok sayıda ağaç ve yeşili ile göz dolduran Evcil Hayvanlar Parkı’na büyükbaş hayvan maketleri de kondu. Park, 20’nin üzerinde farklı hayvan türüne ev sahipliği yapıyor ve ziyaretçilerini bekliyor. Büyük küçük herkesin ilgi gösterdiği Evcil Hayvanlar Parkı sıcak havalardan korunmak isteyenlerin de serinlenme mekanı oldu.




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