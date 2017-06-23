Pursaklar Şehitlik Camii’nde sona geliniyor

Bunlardan biri olan Şehitlik Camii ve Sosyal Tesisi inşaatında sona gelindi.

Pursaklar mezarlığı yanında 425 metre kare alan üzerine inşa edilen ve iki ayrı bloktan oluşan cami ve tesis inşaatı tamamlandı. Dış cephe kaplaması ve boya çalışmalarının ardından iç dekorasyon çalışmalarına başlanılan cami, tek minareli ve 3 katlı olarak tasarlandı. Geleneksel mimari ile tasarlanan proje içeresinde; asansör, bay-bayan namazgah, mahfil katı, bay-bayan (ayrı ayrı olmak üzere) yemekhane, şadırvan, bay-bayan WC-lavabo ile abdesthaneler, taziye odası, 1 adet gasilhane, 1 adet morg yer alıyor. Selçuklu-Türk mimari tasarım unsurları ile tasarlanan proje bölgenin siluetini değiştirerek vatandaştan tam not aldı.

Şehitlik Camii ve Sosyal Tesisi hakkında değerlendirme yapan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, ilçeye Hacı Bayram Camii’ne benzer güzel bir eser kazandıracaklarını söyledi. Başkan Çetin, ilçede hem cenaze işlemlerinin daha iyi yapılabileceği hem de cenaze namazının geniş bir alanda kılınabileceği dini tesise ihtiyaç olduğunu belirtti. Avlusunda en az 750 kişinin aynı anda namaz kılabileceği belirten Başkan “Çok orijinal bir tasarım ile Şehitlik Camii’ni inşa ediyoruz. Projemizin cephesini Selçuklu Türk mimari motifleri ile tasarladık. İnşallah kısa bir süre sonra hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız” dedi. Minaresi de yapılan camii çevre düzenlemesi ve iç dekorasyonunun ardından bu yıl içerisinde hizmete açılacak.