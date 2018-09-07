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07 Eylül 2018 10:42

Pursaklar ve Ankara Büyükşehir Belediyesinden ilaçlama

Pursaklar Belediyesi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi ilçedeki sokakları, pazar yerleri, park, refüj, yeşil alanlar, ağaç, bitki ve mevsimlik çiçeklerde ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

Pursaklar ve Ankara Büyükşehir Belediyesinden ilaçlama

07 Eylül 2018 10:42


Pursaklar’da onlarca sokak, cadde, semt pazar yerleri, yüzlerce dönümlük yeşil alan, park ve refüjlerde ilaçlama çalışması yapan Pursaklar Belediyesi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi, park, refüj ve yeşil alanlar ile kaldırımlarda bulunan ağaçları hastalık ve zararlı haşerelere karşı da ilaçlama yaptı.


Yeşili ve doğayı koruduklarını belirten yetkililer, özellikle yaz döneminde yaprak biti, thrips, kırmızı örümcek, külleme, sokaklardaki sinekler ve tüm yabancı otlara karşı ilaçlama yaparak temiz bir ilçe görünümünü korumak için büyük gayret gösteriyor. Yapılan ilaçlamalar sayesinde bitkiler daha yeşil ve sağlıklı görünüm kazanırken, sineklerden rahatsız olan vatandaşların talepleri de giderilmiş oluyor.


Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Ankara Büyükşehir Belediyesinin ilçede yaptığı gayretli çalışmalarından dolayı yetkililere teşekkür etti.




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