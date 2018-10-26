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Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı, Samsun'u 3-0 mağlup etti

Türkiye Voleybol 1.

Lig Bayanlar B Grubu'nda mücadele eden Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı, 4. haftada konuk ettiği Samsun Büyükşehir Belediyesi'ni 3-0 mağlup edip puanını 9'a yükseltti.


Lig Bayanlar B Grubu'nda 4 haftayı geride bırakan Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı, 9 puanla ligdeki mücadelesine devam ediyor. Geride kalan 4 haftanın üçünde galibiyet elde eden Pursaklar'ın Sultanları, son hafta Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne geçit vermedi. Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Pursaklar Belediyesi Kapalı Spor Salonu'nda karşılaşan Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı, maçın başından beri oyun üstünlüğünü koruyarak setleri 25-23, 25-19 ve 25-23'le kazandı. Maçı tribünde izleyen Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, galibiyetin ardından takımı ve teknik ekibi tebrik edip başarılar diledi. 9 puanla dördüncü sırada bulunan Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı, beşinci hafta Kahramankazan Belediyesi ile karşılaşacak.

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