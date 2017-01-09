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09 Ocak 2017 10:35

Pursaklar Voleybol Takımı galibiyet serisini sürdürüyor

Pursaklar Voleybol Takımı galibiyet serisini sürdürüyor

09 Ocak 2017 10:35

Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı Antrenörü Salih Yergin, “Ligin ortalarındayız, takım iyice oturuyor. Her geçen gün daha da iyi performans göstererek ilçemizi başarılı bir şekilde temsil etmek istiyoruz. Aldığımız her galibiyet hem ilçemizi hem de bizleri memnun ediyor" dedi.
Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı, Bayanlar Voleybol 1. Ligi B Grubu’nda 14’üncü hafta karşı karşıya geldiği MSK Urfa’yı 3-0’lık skorla geçerek galibiyet serisine devam etti.
Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Ligi B Grubu’nda mücadele eden temsilcimiz Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı ligdeki başarısını galibiyetlerle sürdürüyor. 14’üncü hafta deplasmanda MSK Urfa’ya konuk olan temsilcimiz rakibine üstünlük kurdu. Üstü üste gelen sayılarla maçı 3-0 kazanan Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı puanını 30’a yükseltti. Performanslarıyla göz dolduran sporcular, 15 Ocak’taki DSİ Elazığ mücadelesine odaklandı.
Pursaklar Kapalı Spor Salonu’nda antrenmanlarına devam eden Pursaklar Voleybol İhtisas Takımının Antrenörü Salih Yergin “Ligin ortalarındayız, takım iyice oturuyor. Her geçen gün daha da iyi performans göstererek ilçemizi başarılı bir şekilde temsil etmek istiyoruz. Aldığımız her galibiyet hem ilçemizi hem de bizleri memnun ediyor. 14’üncü haftayı geride bırakırken 30 puan topladık. Oyuncularımı tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum. Bizlerden desteklerini esirgemeyen Pursaklar Belediye Başkanımız Selçuk Çetin, Kulüp Başkanımız Nedim Erçetin ve taraftarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.



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