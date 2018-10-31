Pursaklar Voleybol Takımı Kahramankazan'dan 3 puanla döndü

Lig Bayanlar B Grubu'nda başarılı sonuçlar alan Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı, 5. haftada konuk olduğu Kahramankazan'dan 3 puanla döndü.

Lig Bayanlar B Grubu'nda 5 haftayı geride bırakan Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı 12 puanla 3. sıraya yükseldi. Geride kalan 5 haftanda 4 galibiyet elde eden Pursaklar'ın Sultanları, son hafta Kahramanankazan Belediyesi'ne konuk oldu. Deplasmanda rakibine geçit vermeyen Pursaklar Voleybol Takımı, maçı 3-0 kazanarak puanını 12'ye yükseltti. Kahramankazan'da yapılan maçı 25-18, 25-19 ve 25-16'lık setlerle kazanan Pursaklar temsilcisini Başkan Selçuk Çetin de yalnız bırakmadı. Maçı tribünde izleyen Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, galibiyetin ardından takımı ve teknik ekibi tebrik edip başarılar diledi. Maçın ardından Başkan Selçuk Çetin, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk'ü de makamında ziyaret etti. Başkan Ertürk, mevkidaşı Başkan Selçuk Çetin'e nazik ziyaretinden dolayı teşekkür etti.