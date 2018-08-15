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15 Ağustos 2018 09:31

Pursaklar Zabıtası bayram denetiminde

Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halkın sağlıklı ve güvenli gıda tüketebilmesi için yaklaşan Kurban Bayramı öncesi denetimlerini sıkılaştırdı.

Pursaklar Zabıtası bayram denetiminde

15 Ağustos 2018 09:31


Ankara Fırıncılar Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından belirlenen fiyat ve gramajlara göre Pursaklar ilçe sınırlarında bulunan fırın ve pastane gibi çok sayıda imalathanenin denetimi yapıldı. Ekipler yaptıkları denetimlerde odaların belirlemiş olduğu fiyat, gramaj ve hijyen kurallarını dikkate alıyor, genel temizlik, üretim izni, ruhsat, gramaj, etiket ve personel kılık kıyafetleri ile ürünlerin son kullanım tarihleri titizlikle inceleniyor. Zabıta ekipleri ve gıda mühendislerinin yer aldığı denetim ekipleri, ambalaj içerisindeki ürünleri, tatlı imalat yerlerinin ve çalışanların hijyen kurallarına uyup uymadığını, şeker stantlarını yerinde denetliyor. Denetimler sonucu karşılaşılan olumsuzluklar için işletmecilere gerekli uyarılar yapılıyor.


Denetimler hakkında değerlendirmede bulunan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin "Hem Ramazan Bayramı hem Kurban Bayramı öncesinde özellikle sıkı bir denetim yapıyoruz. Çünkü bayramlarda gıda tüketimi daha da artıyor. Bizler belediye olarak zabıta ekiplerimizle düzenli bir şekilde denetim ve kontrollerimizi yapıyoruz. Kurban Bayramı öncesinde de gerekli denetimler devam ediyor. Hemşehrilerimizin sağlığı ve huzuru için yoğun gayret gösteren zabıta müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Tüm İslam alemine hayırlı bayramlar diliyorum" diye konuştu.




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