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08 Mayıs 2018 09:55

Pursaklar Zabıtası denetimleri sıklaştırdı

Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri periyodik olarak yaptıkları hijyen denetimlerini Ramazan öncesi daha da sıklaştırdı.

Pursaklar Zabıtası denetimleri sıklaştırdı

08 Mayıs 2018 09:55


Zabıta ekipleri lokanta ve restoran işletmeciliği yapan esnafa, ruhsat ve hijyen kurallarına uyup uymadıklarına dair genel denetim yaptı. Denetimlerde mutfak bölümü, müşteriye servis yapılan bölümler ve personel kılık kıyafeti ile lavabolarda sıvı sabun ve kağıt havlu bulundurup bulundurulmadığı kontrol edildi. Yapılan denetimlerde daha önce eksiklikleri konusunda uyarılan iş yerlerinin bu eksiklerini giderdiğini raporlayan yetkililer, “Hem insan sağlığı hem de vatandaşların maddi açıdan haksızlığa uğramaması için denetimlerimizi titizlikle sürdürüyoruz” dedi.


Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, gıda konusunda herhangi bir olumsuzlukla karşılaşan vatandaşların şikayetlerini 444 9 709 telefon numarasından Zabıta Müdürlüğü birimine ve 527 56 01 telefon numarasından Pursaklar İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bildirmelerini istedi. Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ramazan’da da işletmeleri sıkı denetimden geçirecek.




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