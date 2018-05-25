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25 Mayıs 2018 10:30

Pursaklar zabıtası dilencilere karşı vatandaşı uyardı

Vakit namazları, cuma namazı ve teravih namazı sonrası vatandaştan para isteyerek duygu sömürüsü yapan dilencilere karşı Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü camilere uyarı afişleri astı.

Pursaklar zabıtası dilencilere karşı vatandaşı uyardı

25 Mayıs 2018 10:30


Cami önlerini, köşe başlarını ve bulvarlardaki trafik ışıklarını mesken tutan dilenciler, Ramazan ayını da fırsat bilerek vatandaştan duygu sömürüsü yaparak para istiyor. Vatandaşların iyi niyetini suiistimal ederek dilenciliği meslek haline getirenlere karşı Pursaklar Belediyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü uyarıcı ve bilgilendirici afişler hazırladı. Hazırlanan afişlerde “Açılan her ele verilen para, bir sonraki eli getirir. Dilencilik meslekleri olmasın!” ifadele yer alan afişler camilere ve kamu kurumlarına asıldı.




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