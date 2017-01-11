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11 Ocak 2017 09:03

Pursaklar zabıtası yaban hayvanlarının imdadına yetişti

Pursaklar zabıtası yaban hayvanlarının imdadına yetişti

11 Ocak 2017 09:03

Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çetin kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yiyecek bıraktı.
Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki fırınlardan topladığı bayat ekmekleri ve aldıkları yemleri doğaya bıraktı. Kış mevsiminde yiyecek bulmakta zorlanan yabani hayvanlar ile sokak hayvanlarının imdadına koşan ekipler, birçok noktaya bıraktıkları yiyeceklerle hayvanların açlıktan ölmesinin önüne geçti. Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Aytaşgın, her sene bu uygulamayı yaptıklarını belirterek, “Her yıl kar yağdığı zaman Sayın Başkanımız Selçuk Çetin’in talimatıyla doğadaki hayvanlar için yiyecek bırakıyoruz. Kış mevsiminde yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için fırınlardan topladığımız ekmekleri ve aldığımız yemleri doğaya bırakıp onların ihtiyacını karşılıyoruz” dedi.
Zabıta ekiplerinin bu uygulamasını takdir eden fırıncılar da uygulamaya büyük destek verdi.



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