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26 Aralık 2017 10:28

Pursaklar zabıtası yılbaşı denetimde

Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 2018’in arifesinde “yılbaşı” denetimleri yaparak kuruyemişçileri, tekel bayileri, pastaneleri, kasapları ve lokantaları mercek altına aldı.

Pursaklar zabıtası yılbaşı denetimde

26 Aralık 2017 10:28


Zabıta ekipleri tüketicilerin sağlıklı ve hijyenik şartlarda üretilmiş ürünleri tüketebilmesi için denetimlerini sıkılaştırdı. Yılbaşı arifesinde denetimlerini yoğunlaştıran Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kuruyemişçiler, tekel büfeleri, lokantalar, kasaplar ve pastaneler gibi birçok noktada denetim yaptı. İşyeri denetimlerinde; kullanılan ve tüketime sunulan gıdaların sağlıklı olup olmadığı, hijyen şartlarına uyulup uyulmadığı, içkili mamullerin sahte olup olmadıkları ve son tüketim tarihlerine uygunluk, işyerinin ticari faaliyet gösterebilmesi için temin etmesi gereken belgeler gibi konular dikkate alındı.


Denetimlerde eksikleri bulunan işletmelere gerekli uyarıları yapan ekipler, mevzuata uymayan esnafa yasal işlem uyguluyor.


Zabıta Müdürü Ali Aytaşgın vatandaşa önemli uyarılarda bulunarak, "Tüketicilerimizin aldıkları gıda maddelerinde seçici olmaları ve tüketim sürecinde özellikle hayvansal gıdalarda muhafaza koşullarına dikkat etmeleri gerekmektedir. Etiketsiz ve ambalajsız ürün satın alınmaması ve ambalajı bozulmuş, son kullanma tarihi geçmiş, etiket bilgileri uygun olmayan ürünlerden kaçınmaları gerekir. Yılbaşı öncesi gıda güvenliği hususunda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için denetimler gece gündüz sürüyor" dedi.




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