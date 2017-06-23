Pursaklar Zabıtasından bayram denetimleri

Pursaklar ilçe sınırlarında bulunan fırın ve pastane gibi çok sayıda imalathanenin denetimi yapıldı. Ekipler yaptıkları denetimlerde meslek odalarının belirlemiş olduğu fiyat, gramaj ve hijyen kurallarını dikkate alıyor. Yapılan denetimlerinde; genel temizlik, üretim izni, ruhsat, gramaj, etiket ve personel kılık kıyafetleri konularına dikkat ediliyor. Zabıta ekipleri ve gıda mühendislerinin yer aldığı denetim ekipleri, ambalaj içerisindeki ürünleri, tatlı imalat yerlerinin ve çalışanların hijyen kurallarına uyup uymadığını yerinde denetliyor. Denetimler sonucu karşılaşılan olumsuzluklar için işletmecilere gerekli uyarılar yapılıyor.

“Hemşerilerimiz bayram alışverişini rahatlıkla yapabilir”

Denetimlerle ilgili açıklama yapan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, “Hemşerilerimizin sağlığı ve güvenliği bizim için önceliklidir. Hemşerilerimizin güvenli ve sağlıklı bir şekilde gıda tüketebilmesi için, ilçemizdeki imalat ve satış yerleri düzenli aralıklarla ekiplerimiz tarafından denetlenmektedir. Bu denetimler sıkı bir şekilde devam edecektir. Esnafımızın göstereceği titizlik müşterileri de memnun edecektir. Hemşerilerimiz bayram alışverişlerini rahatlıkla yapabilirler. Şimdiden tüm İslam alemine ve kıymetli hemşerilerime hayırlı bayramlar diliyorum” diye konuştu.