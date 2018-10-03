Pursaklar zabıtasından marketlere etiket kontrol denetimi

Raftaki fiyat etiketi ile kasadaki fiyat etiketi arasında fark bulunan işletmelere ise ceza yazıldı.

Pursaklar genelinde denetimlerini düzenli aralıklarla sürdüren zabıta ekiplerinin uygulamalarla vatandaşların yaptıkları alışverişlerde olası mağduriyetlerin önüne geçiliyor. Hem vatandaştan gelen şikayetleri değerlendiren hem de rutin kontrolleri yapan zabıta ekipleri, herhangi bir mağduriyet yaşamaması için denetimlerin daha da sıkılaştırılacağını belirtti. Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Ay ve ekipler, yaptıkları denetim ve kontrollerde yerli ürün etiketine, reyon fiyatı ile kasadaki fiyat arasındaki tutarlılığa ve ürünlerin son kullanım tarihlerinin olup olmadığını kontrol etti. Bu kriterlerin eksik olduğu ürünlerin bulunduğu işletmeler hakkında tutanak tutularak, cezai işlem uygulandı. Zabıta Müdürlüğü fiyat etiketlerinin reyon ve kasada aynı olması hususunda vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği uyarısında bulundu.