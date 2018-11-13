Pursaklar'da 14 yılda 563 bin ton asfalt serimi yapıldı

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, 2004'te köy görünümünde olan ve belde belediyesi olarak teslim aldığı Pursaklar'a 14 yılda 563 bin ton asfalt serimi ve 276 kilometre yeni imar yolu yaptı. Uyulamaya konan projeler ve şehrin gelişimiyle Pursaklar 2008'de ilçe oldu.

Göreve geldiği günden beri alt ve üst yapı çalışmalarının yanı sıra sosyal ve kültürel belediyecilikte özgün projeleri hayata geçiren Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Pursaklar'ı Başkent'in en gözde ilçesi haline getirdi. 2004'ten 2018'e kadar ilçe genelinde 563 bin ton asfalt serimi yapan Pursaklar Belediyesi, 193 bin 976 metre bordür çalışması, 158 bin 989 metre kare kilit taşı döşemesi, 276 bin 311 metre yeni imar yolu, 43 bin 411 içme suyu hattı ve 36 bin 818 metre kanal hattı çalışması yaptı.

10 yıllık yeni bir ilçe olan Pursaklar'da bütün eksiklerin tamamlandığını belirten Belediye Başkanı Çetin, "Hep birlikte, ortak akılla Pursaklar'a hizmet edip ilçemizin bütün eksiklerini tamamladık. Tek eksiğimiz hastane ve yüzme havuzuydu. Hastanemiz hizmete açıldı, yüzme havuzumuz da çok yakında hizmette olacak. İnşallah hemşehrilerimizi tebessüm ettirmeye devam edeceğiz” dedi.

2008'de 90 binlerde olan Pursaklar nüfusu, artan hizmet ve yaşam kalitesiyle 10 yılda yaklaşık 60 bin artış ile 150 binlere yükseldi. Alt ve üst yapının iyileştirilmesi, sosyal ve kültürel belediyeciliğin zirve noktaya çıktığı Pursaklar, böylece başkentin en gözde ilçesi haline geldi. Pursaklar Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi ilçenin altyapısı için gece gündüz çalışmalarına devam ediyor.