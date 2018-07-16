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16 Temmuz 2018 09:37

Pursaklar’da 15 Temmuz’da şehitlik ziyaret edildi

Pursaklar’da terörle mücadele ve FETÖ işgal girişimine karşı kahramanlık destanı yazan şehitler, kabirleri başında dualarla anıldı.

Pursaklar’da 15 Temmuz’da şehitlik ziyaret edildi

16 Temmuz 2018 09:37

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, ilçedeki şehitlikleri ziyaret ederek dua edip bayrak astı.


Pursaklar Kaymakamı İhsan Kara, Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Pursaklar Müftüsü Hasan İzmirli, belediye meclis üyeleri, şehit aileleri ve çok sayıda kişinin katılımıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri yapıldı. Pursaklar Şehitliği’nde gerçekleşen törende Kur’an-ı Kerim okunarak, dualar edildi. Ölümlerin en güzelinin şehitlik olduğunu belirten Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, “Rabbim şehitlerimize rahmetiyle muamele etsin. Ölümlerin en güzeli şehadettir. Bu millet, aziz şehitlerimizi asla unutmayacaktır. Hepsinin ailelerine sabırlar diliyorum. Rabbim vatanımızı korusun, birlik ve beraberliğimizi daim etsin” şeklinde konuştu.


Kur’an okuyup kabirleri ziyaret eden Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, kabirlerdeki bayrakları yenileyip öperek dua etti.




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