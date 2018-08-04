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04 Ağustos 2018 08:51

Pursaklar’da 19 kadın F klavye sertifikası aldı

Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evi üyesi 19 kadın 108 saatlik yaz kursunda F klavye eğitimini tamamlayıp sertifika aldı.

Pursaklar’da 19 kadın F klavye sertifikası aldı

04 Ağustos 2018 08:51


Hüma Sultan Hanım Evi’ndeki bilgisayar sınıfında eğitimlerini tamamlayan hanımlar öğrendiklerini daha da geliştirmek için hızlı klavye kullanma kursuna yazıldı. Türkçe F klavye üzerine 108 saat eğitim alan kursiyerler, on parmak yazı yazmayı öğrendi. Özellikle katiplik gibi sınavlara girecek olan kadınların yoğun ilgi gösterdiği kurstan 19 kişi daha mezun oldu. Eğitimlerine düzenli olarak devam eden ve büyük bir disiplin içinde kursu bitirip sertifika alan kadınlar, sertifika törenlerini bir kafede kutladı.




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