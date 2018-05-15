Pursaklar’da 20 bin kişi kitap okudu

Pursaklar Kitap Okuyor” projesi kapsamında 20 bin kişi kitap okuyup sınava girdi. Dereceye giren öğrenci, veli ve okullara Abdurrahim Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde ödüller verildi.

Pursaklar Belediyesi Abdurrahim Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen programda Engelliler Haftası ile Kitap Okuma Yarışması Ödül Töreni gerçekleştirildi. Pursaklar Belediyesi, Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü el ele verip Pursaklar’ı ‘Okuyan Şehir’ haline getirdi. Geleneksel hale gelen Pursaklar Kitap Okuyor projesi kapsamında Pursaklar Belediyesi tarafından okullara binlerce kitap hediye edildi. Türkçenin doğru kullanımını sağlamak ve halkı kitap okumaya teşvik etmek amacıyla her yıl düzenlenen kitap okuma yarışmasına bu sene 20 bin kişi katıldı. İlkokul, ortaokul, lise ve halk kategorilerinde okumalar yapıldı. Kampanya süresinde birbirinden değerli kitaplar satır satır okunup sınav yapıldı. 4 ay süren okumanın ardından tüm okullarda aynı anda sınav yapılarak dereceye girenler belirlendi.

“Bilgeliği ve okuyan şehri inşa ediyoruz”

İlkokul kategorisinde Azmi Ertuğrul İlkokulu öğrencisi Gül Bilge Sungur, ortaokul kategorisinde Saray İmam Hatip Ortaokulu’ndan Esma Gülbin, lise kategorisinde Ayyıldız Anadolu Lisesi’nden Fatma Gökçınar, halk kategorisinden ise Demet Kocakuşak birinci oldu. Dereceye girenlere bisiklet, tablet, dizüstü bilgisayar ve cep telefonu hediye edildi. Hediyeleri takdim eden Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin yaptığı konuşmada, “Bilgeliği ve okuyan şehri inşa etmek için Pursaklar Kitap Okuyor projemizi geleneksel hale getirdik. Bu sene 20 bin kişi katıldı. Bu çok önemli bir sayıdır. Bütün öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve velilerimizi tebrik ediyorum” dedi.

Okuma yarışmalarını devam ettirerek Pursaklar’ı daha üst sıralara taşıyacaklarını belirten Başkan Çetin, yarışmaya katılan ve katkı verenlere teşekkür edip başarılar diledi.

Engelliler Haftası kapsamında görme engelli öğrenci Çağla Kıcır piyano eşliğinde şarkı söylerken, Hamza Ağır da tekerlekli sandalyesi ile sahneye çıkıp ‘Bu Vatan Bizim’ şiirini okudu.