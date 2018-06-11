Diğer
Kategoriler
11 Haziran 2018 17:41

Pursaklar’da 29 kursiyer bilgisayar sertifikası aldı

Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evinde bilgisayar kursuna katılan 29 kursiyer, 160 saatlik eğitimlerini başarı ile tamamlayıp MEB onaylı sertifikalarını aldı.

Pursaklar’da 29 kursiyer bilgisayar sertifikası aldı

11 Haziran 2018 17:41


Hüma Sultan Hanım Evi üyeleri kendilerini geliştirmeye ve meslek sahibi olmaya devam ediyor. Eğitimden kültüre, spordan sanata her alanda eğitim alan kadınlar, teknolojiyi daha verimli ve etkili kullanmak için bilgisayar kurslarına yoğun ilgi gösteriyor. Çok sayıda üyesi ile ilçede önemli hizmetlere imza atan Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evi 160 saatlik bilgisayar kursuna katılan 29 üye, eğitimlerini başarı ile tamamlayıp MEB onaylı sertifikalarını aldı.


Pursaklar Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezinin ortaklaşa yürüttüğü kurslar yaz mevsiminde de devam ediyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç