Pursaklar’da 29 kursiyer bilgisayar sertifikası aldı

Hüma Sultan Hanım Evi üyeleri kendilerini geliştirmeye ve meslek sahibi olmaya devam ediyor. Eğitimden kültüre, spordan sanata her alanda eğitim alan kadınlar, teknolojiyi daha verimli ve etkili kullanmak için bilgisayar kurslarına yoğun ilgi gösteriyor. Çok sayıda üyesi ile ilçede önemli hizmetlere imza atan Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evi 160 saatlik bilgisayar kursuna katılan 29 üye, eğitimlerini başarı ile tamamlayıp MEB onaylı sertifikalarını aldı.

Pursaklar Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezinin ortaklaşa yürüttüğü kurslar yaz mevsiminde de devam ediyor.