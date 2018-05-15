Pursaklar’da ABD ve İsrail’e lanet yağdı

Basın açıklaması yapan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin de “Adınız ister ABD olsun ister İsrail olsun. Vallahi yenileceksiniz. Ve toplanıp cehenneme sürüleceksiniz” dedi.

ABD’nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması ve Filistinlilere yönelik katliamlar Pursaklar’da protesto edildi. Pursaklar’daki Filistin Özgürlük Anıtı önünde basın açıklaması yapan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Şaban ayının son gününde ırkçı emperyalistlerin mübarek ayı bir kez daha kana buladığını belirtip “Pursaklar halkı olarak, insani, vicdani ve tarihimizden beslenen sorumluluğumuzu yerine getirmek için, bir araya toplanıp Filistin’de yaşanan insanlık dramının sorumlusu olan ABD ve İsrail’i lanetliyoruz” dedi. Filistin’de yaşanan zulme sessiz kalanları da kınayan Başkan Çetin, İsrail’in yıllardır devlet terörü estirdiğini hatırlatıp “Bu nedenle bir kez daha diyoruz ki İsrail bir Terör Devletidir” şeklinde konuştu.

“Filistin, Gazze, Kudüs kıyamete kadar özgür kalacak”

1948’den beri İsrail’in soykırım yaptığına dikkat çeken Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, ABD’nin attığı gayri meşru adımın kesinlikle tanınmayacağını söyledi. Kudüs’ün statüsünün değiştirilmesinin kimsenin haddine olmadığını vurgulayan Başkan Selçuk Çetin, konuşmasını şöyle sürdürdü: Kudüs Müslümanların kırmızı çizgisidir. Kudüs, bizim için coğrafi değil, imani meseledir. Kudüs Hz. Peygamber’in emanetidir. ABD’nin eli kanlı Başkanı Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan etmesi ve büyükelçiliğini taşıması kararını, bir kez daha kınıyoruz. Bu kararın yok hükmünde olduğunu haykırıyoruz. Haklı davamız olan Kudüs’ü ve Filistinli mazlumları savunmaya devam edeceğiz inşallah. Vahşet saltanatı sürdürmek için bölgeyi yangın yerine çeviren İsrail ve işbirlikçisi ABD, yıllardır masum Filistin halkına zulmediyor. Zulüm kimden gelirse gelsin, bunun karşısında dururuz. İstiklal Şairimiz Mehmet Akif’in dediği gibi ‘Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem, Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Biri ecdadıma saldırdı mı hatta boğarım, hiç olmazsa yanımdan kovarım’ Bu anlayışla kardeşlerimize karşı yapılan zulme sessiz kalmadık, bundan sonra da sessiz kalmayacağız. Devletimizle, hükümetimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla ve siz koca yürekli hemşerilerimizle, mazluma sahip çıkmaya, zalime tepki göstermeye devam edeceğiz. Allah’a hamdolsun ki mazlumların umut bağladığı güçlü bir Türkiye, yüreği iman dolu necip Türk milleti ve zalimlerin korkulu rüyası olan, hak ve adaleti savunan, dünya liderimiz Recep Tayyip Erdoğan var. Hep birlikte Tebessüm Şehri Pursaklar’dan bir kez daha haykırıyoruz: Adınız ister ABD olsun ister İsrail olsun. Vallahi yenileceksiniz. Ve toplanıp cehenneme sürüleceksiniz. Ne yaparsanız yapın, Filistin, Gazze, Kudüs kıyamete kadar özgür kalacak. Şehitlerimiz rahmetle anıyor, gazilerimize şifalar diliyorum.”

AK Parti Konya Milletvekili Aday Adayı İhsan Kara, AK Parti Pursaklar İlçe Başkanı Servet Türkayık, Elden Ele Uluslararası Yardımlaşma Derneği Başkanı Hasan Hüseyin Daloğlu da yaptıkları konuşmada ABD’nin kararına tepki gösterip İsrail’i lanetledi. Basın açıklamasının ardından Filistin için topluca dua edildi.