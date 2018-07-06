Pursaklar’da asfalt çalışması

Pursaklar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Haziran ayı içerisinde 46 sokağın asfalt yama işini tamamlayıp, ihtiyaç olan bölgelerde yeni imar yolları açıp kaldırım yenilemesi yaptı. Ramazan ve sıcak hava şartlarına rağmen gece gündüz vardiya halinde Büyükşehir Belediyesi ile birlikte koordineli şekilde çalışan Pursaklar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çok sayıda sokak, cadde, bulvar ve kaldırımın bakım onarım çalışmalarını tamamladı. Hızla büyüyen ilçenin ihtiyaçlarını kısa sürede gidererek takdir toplayan Pursaklar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü her gün yaklaşık 40 ile 45 noktada çalışma yürütüyor. Bu titiz çalışmalar ile Pursaklar’da Saray, Altınova ve Sirkeli’yi kapsayan geniş bir coğrafyada yaşayan yaklaşık 150 bin kişiye hizmet veriliyor.

Haziran ayında 46 sokağın çalışmasını tamamlayan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 8 bin ton asfalt serimi yaparken, 2 bin 750 metre imar yolu çalışmasını da tamamladı. Okulların tatil olmasıyla kamu kurum ve kuruluşlarının da fiziki ihtiyaçlarını karşılayan belediye, çok sayıda engelli rampası, metrelerce kaldırım ve bordür çalışması, yeni halı sahalar, parklar yapmayı sürdürdü.