Pursaklar’da asfalt çalışması devam ediyor

Pursaklar, Saray, Altınova ve Sirkeli’yi kapsayan geniş bir coğrafyaya hizmet veren Pursaklar Belediyesi, ihtiyaç olan cadde ve sokakların asfalt yama çalışmalarına devam ediyor. Gece gündüz mesai yapan ekipler, Merkez Mahallesi, Altınova, Mimar Sinan Mahallesi gibi çok sayıda bölgede asfalt serimi, kaldırım yapımı ve bordür döşemesi yaptı. Günlük 35 ila 40 ayrı noktada çalışma yürüten Fen İşleri Müdürlüğü, Ramazan ayında da yoğun bir mesai ile vatandaşın taleplerini karşılamayı, ilçenin alt ve üst yapısını yenilemeyi sürdürüyor. Yaz mevsimiyle birlikte çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, yeni imar yolu açmaya, kaldırım ve bordür onarımına ve asfalt serim çalışmalarına devam edecek.