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07 Haziran 2018 12:21

Pursaklar’da bin 700 kişi aynı sofrada buluşup oruç açtı

Pursaklar Belediyesi ve Türk Kızılayı’nın Tevfik İleri Pazar Alanında düzenlediği iftar programında bin 700 kişi aynı sofrayı paylaşıp oruç açtı.

Pursaklar’da bin 700 kişi aynı sofrada buluşup oruç açtı

07 Haziran 2018 12:21


Pursaklar Belediyesi Tevfik İleri Kapalı Pazar Alanında düzenlenen iftar yemeğinde yetimler, hastalar, engelliler, down sendromlu çocuklar ve belediye meclis üyelerinin de aralarında bulunduğu bin 700 kişi ağırlandı. Misafirleriyle tek tek ilgilenen Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin ailelerle birlikte oruç açtı. Başkan Selçuk Çetin yaptığı konuşmada ramazan ayının birlik beraberlik ayı olduğunu belirterek "Bu mübarek Ramazan akşamında bizleri onurlandırdınız, duygulandırdınız, hepinize teşekkür ediyorum. Her zaman sizlerle birlikte olmak istiyoruz, çünkü sizlerle birlikte paylaşarak, yardımlaşarak, dertleşerek huzur buluyoruz. Rabbim ibadetlerinizi kabul etsin. Kızılay’ımıza da teşekkür ediyorum" dedi.


24 Haziran seçimlerini de hatırlatan Başkan Çetin "Bir tarafta Cumhur İttifakı var bir tarafta ise ‘yaptırmayacağız, yıkacağız, durduracağız diyen yıkım ittifakı’ var. Bunun için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında olup Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesine çıkartmamız gerekiyor. Şimdiden Kadir Gecenizi ve Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum" diye konuştu.



"Kandil’de ay yıldız bayrağımızı dalgalandıracağız"


BBP Genel Başkanı ve AK Parti Milletvekili Adayı Mustafa Destici de yaptığı konuşmada "Kandil’de ay yıldız bayrağımızı dalgalandıracağız. Cumhurbaşkanımız ve Cumhur İttifakı’na desteklerinizi bekliyoruz" dedi.


AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız da seçmenlerden destek isteyerek birlik beraberlik vurgusu yaptı. Pursaklar Kaymakamı İhsan Kara ise ramazan ayının önemine vurgu yaparak ilçe halkıyla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.


Türk Kızılayı Pursaklar Şube Başkanı Dursun Ülger de "Pursaklar’da hizmetleriyle gönüllerde taht kuran Belediye Başkanımız Selçuk Çetin’e teşekkür ediyoruz. Paylaşmaya, yardımlaşmaya hep birlikte devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.


İftar programının ardından hemşehrilerinin taleplerini dinleyen, vatandaşlarla yakından ilgilenen Başkan Selçuk Çetin, günün anısına bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. İftar programından memnun kalan Pursaklar halkı Belediye Başkanı Selçuk Çetin ve Türk Kızılayı’na teşekkür etti.




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